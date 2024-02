Berlino84, il cantautore irpino a Casa Sanremo per presentare il suo nuovo album

Berlino84, al secolo Fabio Picciocchi, cantautore irpino noto soprattutto per i brani “Sotto la Pioggia”, “Polvere” e “Milano-Avellino, sarà a Casa Sanremo, in occasione del festival della canzone italiana, per presentare alcune tracce del suo nuovo album “Resistenza Pop”.

“In un mondo di trap e rap noi pochi cantautori rimasti rappresentiamo la resistenza pop, per questo ho voluto titolare l’album così – svela in anticipo l’artista irpino, che prosegue -Per me sarà una gioia presentare il mio nuovo album a Sanremo, ma soprattutto sarà un orgoglio poter rappresentare musicalmente la nostra provincia in un contesto così importante”.

La Casa del Festival, giunta alla sua 17esima edizione, ha aperto ufficialmente oggi le sue porte in vista dell’atteso festival e l’Irpinia sarà protagonista non solo con la musica ma anche con le sue eccellenze enogastronomiche, la sua storia e le sue bellezze.