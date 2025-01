Paura nella notte: brucia auto in sosta nei pressi del Cimitero

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 04:00 della notte scorsa, sono intervenuti alla periferia della città, in via Francesco Tedesco nei pressi del Cimitero di Avellino, per un incendio che ha visto coinvolta un’autovettura in sosta.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente evitando che si propagassero ad altre auto parcheggiate nei pressi, e non si sono registrati ulteriori danni. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Avellino hanno effettuato i rilievi dell’accaduto.