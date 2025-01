Interventi di manutenzione straordinaria per la cura dei platani in città

Interventi di manutenzione straordinaria per la cura dei tanti platani che puntellano le strade della città di Avellino. Dopo aver eseguito, in queste prime settimane del 2025, la potatura stagionale dei platani che insistono su via Circumvallazione, via di Meo, via Padre Paolo Manna, via Volpe e via Francesco Tedesco, tutte zone indenni dal cancro colorato, il Settore Verde pubblico del Comune di Avellino si è occupato della potatura straordinaria anche lungo il filare alberato di via De Gasperi, zona focolaio per la malattia infettiva vegetale.

Per evitare l’eventuale propagazione della patologia e garantire la più corretta profilassi, tutti gli interventi lungo il viale sono stati diretti da un dottore agronomo e sotto l’alta sorveglianza degli ispettori del Servizio Fitosanitario della Regione Campania