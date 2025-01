Il De Caprariis e l’IPSEOA Rossi-Doria insieme per una visione condivisa della scuola del futuro

Le comunità scolastiche dell’IIS De Caprariis di Atripalda e dell’IPSEOA Rossi-Doria di Avellino hanno avviato, sin dai primi mesi dell’anno scolastico, una proficua collaborazione nell’affrontare le diverse problematiche relative al dimensionamento, condividendo una visione della scuola fatta di confronto, reciproco aiuto, costruzione di azioni positive per il territorio su cui operano.

Una visione per la quale le proposte dei diversi indirizzi di studio, dal tecnico tecnologico all’enogastronomia ed ospitalità alberghiera, con le loro diverse articolazioni, rappresentano concrete opportunità per le studentesse e gli studenti di Montoro e dei comuni viciniori.

Con questo spirito, i due Istituti hanno organizzato numerose iniziative per la presentazione di luoghi, spazi e attività che si stanno realizzando, aprendo al pubblico e proponendo due eventi che rappresentano concretamente la visione di una scuola solidale, democratica, unita dagli stessi valori costituzionali.

La rappresentazione teatrale della compagnia Attori per caso del 19 gennaio e l’Open Day del 25 gennaio sono solo i primi appuntamenti che vedranno le studentesse e gli studenti dell’IIS De Caprariis e dell’IPSEOA Manlio Rossi-Doria impegnate/-i insieme nel presentare iniziative e progetti, dimostrando quella ricchezza, nella diversità, degli indirizzi di

studio.

Una scuola che, nella sua autonomia, desidera diventare protagonista di cambiamento e di innovazione ed interprete attenta dei valori democratici, introducendo azioni concrete di inclusione e partecipazione, senza cedere a contrapposizioni o strumentalizzazioni, che non appartengono a quel ruolo educativo e formativo della cittadina/o del nostro domani.