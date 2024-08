Vietato l’utilizzo dell’acqua per uso potabile in via Manlio Rossi Doria. Ecco perché

“Al fine di evitare potenziali pericoli, in via precauzionale, il divieto di utilizzo dell’acqua per usi potabili e alimentari limitatamente alle utenze ubicate in Via Manlio Rossi Doria di fino a nuova disposizione di revoca del presente provvedimento a seguito di comunicazione di avvenuta risoluzione della problematica igienico-sanitaria da parte della Società Alto Calore S.p.A“.

E’ quanto sottoscritto dal sindaco di Avellino, Laura Nargi, che vieta l’utilizzo dell’acqua per uso potabili e alimentari nelle zone ubicate in Via Manlio Rossi Doria. La motivazione sta nelle segnalazioni pervenute all’ente di Piazza del Popolo in merito a presunte alterazioni delle caratteristiche organolettiche dell’acqua nella zona in questione. La società Alto Calore ha predisposto immediati controlli gestionali e prelievi congiuntamente al personale dell’Asl.