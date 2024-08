Pacchi alimentari, la Caritas chiarisce: “Aiuti non utilizzati per la campagna elettorale”

“A seguito di quanto appreso dalla stampa locale, a totale smentita, è d’obbligo precisare che: la diminuzione degli aiuti alimentari, come mostra l’allegato del Banco Alimentare Campania ONLUS, è dovuta ai ritardi da parte del Ministero nell’espletamento delle gare di fornitura degli aiuti e ad una “sensibile” riduzione, per quest’anno, da 111 milioni a 50 milioni destinati al Fondo Nazionale Indigenti e che speriamo sia, per il prossimo anno, ripristinato a 100 milioni come promesso dal Ministro Lollobrigida; non risulta nessuna “sparizione” ; nessun dubbio, da parte di Caritas di Avellino e dei suoi operatori e/o volontari addetti, che gli aiuti siano stati utilizzati per la campagna elettorale”. Lo comunica in una nota la Caritas di Avellino.

Il caso era scoppiato in città dopo la denuncia da parte dell’ex candidato sindaco Antonio Gengaro che, durante l’ultimo Consiglio Comunale, ha accusato la maggioranza di avere vinto “a colpi di pacchi dono della Caritas”.