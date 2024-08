VIDEO/ Raccolta firme contro l’Autonomia Differenziata: in Irpinia mobilitazione straordinaria

Mobilitazione straordinaria per la raccolta firme per cancellare, con un referendum abrogativo, la legge sull’Autonomia Differenziata. Attivi sul territorio irpino i partiti d’opposizione al governo Meloni, le associazioni e la Cgil. Tra i partiti, Sinistra Italiana punta a raccogliere da sola almeno mille sottoscrizioni cartacee. L’obiettivo è stato dichiarato dal coordinatore provinciale Roberto Montefusco. Banchetti per la raccolta delle firme allestiti in ogni angolo della provincia. In programma anche un’importante iniziativa sul tema il 27 agosto a Montella.