Videosorveglianza, il Consiglio approva la convenzione con Aiello del Sabato per l’installazione di 18 nuove telecamere

AVELLINO– Con 22 voti favorevoli e 4 astenuti, il Consiglio comunale di Avellino ha approvato questa mattina la convenzione con il Comune di Aiello del Sabato per la partecipazione al bando ministeriale per la Gestione del Servizio di Polizia Municipale limitatamente alle attività di video sorveglianza finalizzato all’installazione di 18 telecamere. L’intervento, finanziato per 170mila euro dal Ministero dell’Interno e 30mila euro dai Comuni di Avellino (20) ed Aiello del Sabato (10), andrà ad incidere sulla porta di accesso a sud del capoluogo, dove insistono, tra gli altri, i quartieri di Quattrograna Est e Ovest e la ex frazione di Bellizzi. «La scelta di presentare una candidatura associata – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Enza Ambrosone – risponde ai criteri previsti dall’avviso ministeriale, che premiano innanzitutto i Comuni che hanno sottoscritto in Prefettura il Patto per la Legalità e, in secondo luogo, le forme di collaborazione tra Enti nella realizzazione di progetti volti al rafforzamento della sicurezza del territorio».Il Comune di Aiello del Sabato è stato individuato quale partner dell’iniziativa soprattutto in considerazione delle specifiche esigenze di controllo e prevenzione emerse negli ultimi tempi, a seguito di alcuni episodi di criminalità verificatisi nell’area, oltre che per la presenza, a cavallo tra i due territori, della Casa Circondariale di Bellizzi, elemento che rende particolarmente significativa la presenza di sistemi di monitoraggio. «L’intervento – sottolinea Ambrosone – si inserisce nel più ampio programma di potenziamento e ammodernamento del sistema di videosorveglianza già avviato dall’Amministrazione comunale».

Attualmente, infatti, il capoluogo dispone di 76 telecamere, delle quali 41 già operative, mentre le restanti 35 lo saranno entro il prossimo mese di settembre. «A queste – afferma Ambrosone – si aggiungono altre 78 telecamere, finanziate dal ministero per una cifra pari a 461mila euro, già in fase di installazione, che entro ottobre consentiranno di ampliare ulteriormente la copertura del territorio, toccando sia il centro che le aree periferiche». All’esito di quest’ultima installazione, è stato previsto un accordo con la Questura di Avellino per la gestione del controllo delle telecamere 24 ore su 24. Con l’approvazione della convenzione di questa mattina, dunque, il Consiglio comunale ha compiuto un ulteriore passo nell’attuazione delle politiche di prevenzione e sicurezza, confermando la volontà dell’Amministrazione di investire in strumenti tecnologici capaci di migliorare il controllo del territorio e di garantire una maggiore tutela ai cittadini, anche attraverso la collaborazione istituzionale con i Comuni limitrofi.