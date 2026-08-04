Nasce “Piazza Irpinia – Restare, tornare, costruire”: a Teora un momento di confronto sul futuro dell’Irpinia promosso dal Forum dei Giovani di Teora.

TEORA- Restare, tornare, costruire: tre parole che racchiudono una visione di futuro per l’Irpinia. Da questa idea

prende forma “Piazza Irpinia”, la manifestazione promossa dal Forum dei Giovani di Teora per mettere al

centro il rilancio delle aree interne attraverso il dialogo tra istituzioni, imprese, associazioni e cittadini. L’ appuntamento per il 7 agosto. L’iniziativa nasce dalla riflessione del Forum dei Giovani sulle principali sfide dell’Irpinia: spopolamento,

opportunità di lavoro, infrastrutture e condizioni che consentano ai giovani di scegliere di restare o tornare.

Piazza Irpinia vuole essere uno spazio di confronto orientato alle proposte e alle esperienze concrete. Dà voce

a imprenditori, professionisti, amministratori e realtà del territorio che ogni giorno dimostrano come nelle

aree interne sia possibile costruire sviluppo e nuove opportunità.L’evento si aprirà alle ore 18, presso il Teatro Europa, con un dialogo tra istituzioni, amministratori e imprenditori che hanno scelto di investire in Irpinia, per condividere esperienze, idee e prospettive. Interverranno Matteo Cibellis (Coordinatore Forum dei Giovani Teora), Pasquale Chirico (Sindaco di Teora),

Amado Delli Gatti (Presidente Comunità Montana Alta Irpinia), Rosanna Repole (Presidente Città dell’Alta Irpinia), Tonino Vella (Presidente del Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia), Iacopo Cecere (Azienda Agricola Cecere), Jessica Tartaglia (Tessitrice e Fondatrice di JESA), Vito Cappuccio (Presidente Slow Food Alta Irpinia), Stefania Urbano (Creative Designer). Moderano Annalaura Casciano e Michele Lardieri. Il secondo momento restituirà alla parola “piazza” il suo significato più autentico. Dalle ore 20, il centro di Teora si animerà con stand enogastronomici, cantine del territorio, prodotti tipici e musica popolare dal vivo, grazie alla collaborazione con Slow Food Alta Irpinia. Un’occasione per raccontare l’Irpinia attraverso le sue eccellenze, le sue tradizioni e la capacità di creare comunità, con la partecipazione di Agriturismo Il Calise, Pro Loco Caposele, Norcineria Calitrana, Azienda Agricola Racioppi, Contrada Mito, Birrificio Degustaeg. La serata sarà accompagnata dalla musica dei Briganti d’Irpinia e de Li Strazzaliscio.”Restare, tornare, costruire” è un invito a immaginare un futuro possibile per l’Irpinia. Con questa iniziativa il Forum dei Giovani di Teora vuole promuovere un confronto concreto sul rilancio delle aree interne, nella convinzione che sviluppo e partecipazione debbano procedere insieme.