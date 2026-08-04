Vasche di laminazione a Montoro, il No dei coordinatori di Europa Verde- Verdi di Montoro

MONTORO- Europa Verde-Verdi Montoro respinge fermamente la proposta di realizzare vasche di laminazione nelle frazioni San Bartolomeo e Chiusa di Montoro. Lo hanno scritto in una nota i coordinatori, Giuseppe Sessa e Maria Rosaria De Martino, sottolineano “come rappresentanti di una forza politica impegnata nella tutela dell’ambiente, della salute pubblica e del benessere delle comunità locali, pensiamo che questa iniziativa possa avere ripercussioni gravi sul territorio, sull’ecosistema e sulla qualità della vita dei cittadini di Montoro. Secondo noi, ogni progetto di sviluppo deve prevedere aspetti di sostenibilità, tutela ambientale ed il coinvolgimento della cittadinanza”. Ragione per cui i due esponenti di Europa Verde, esprimono: ” un netto NO a questa proposta, chiedendo alle autorità competenti di riconsiderare le loro decisioni e di favorire metodi di crescita basati su un modello di sviluppo sostenibile ed ecologico.Rimaniamo sempre aperti al dialogo e alla collaborazione per cercare soluzioni in linea con la nostra Regione”.