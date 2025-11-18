Videomapping e fontane danzanti: ecco come sarà il Natale in città

Avellino si prepara a immergersi nell’atmosfera natalizia con il nuovo Villaggio di Natale, accompagnato dall’illuminazione di diversi monumenti cittadini, a partire dalla Dogana. Palazzo di Città ha infatti messo in programma un articolato calendario di iniziative che arricchirà il periodo natalizio.

Tra le attrazioni principali figurano videomapping e fontane danzanti: proiezioni digitali animeranno il Duomo, Palazzo De Peruta e altri luoghi simbolo, mentre a Piazza Castello sono previsti spettacoli acquatici. Le proiezioni, secondo quanto indicato negli avvisi pubblicati dal Comune, interesseranno edifici come il Castello Longobardo, Piazza della Libertà, Corso Vittorio Emanuele, Piazza del Popolo e Piazza Amendola, con spettacoli quotidiani dalle 18:30 alle 24:00, ogni 30 minuti.

Per quanto riguarda le fontane danzanti, lo spettacolo è fissato per il 27 dicembre a Piazza Castello, con una durata di 40 minuti. L’amministrazione si riserva la possibilità di suddividerlo in due spettacoli da 20 minuti o di indicare un’eventuale seconda location sempre nel territorio comunale.

Il cartellone natalizio sarà inaugurato il 7 dicembre al Teatro Carlo Gesualdo. L’amministrazione comunale, guidata dalla Commissaria Straordinaria Giuliana Perrotta, affianca queste proposte ai mercatini, agli spettacoli per bambini e alle altre iniziative che animeranno la città durante tutto il periodo festivo.