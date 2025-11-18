Lega, la Vicesegretaria Silvia Sardone in Irpinia

Da
Redazione online
-
0
59

Mercoledì 19 novembre alle ore 16:30 si terrà un incontro pubblico sul tema “Immigrazione e Sicurezza” organizzato dalla Lega Salvini con Cirielli Presidente. L’appuntamento è previsto presso Le Masserie Piano, azienda agricola situata in via Turci 3 a Villa San Nicola.

All’evento interverranno diversi esponenti del partito:

  • Sabino Morano, candidato al Consiglio Regionale della Campania;

  • Linda Caporaso, candidata al Consiglio Regionale della Campania;

  • Senatore Gianluca Cantalamessa, membro della Commissione Parlamentare Antimafia;

  • Onorevole Silvia Sardone, vicesegretario federale della Lega.