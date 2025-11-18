Lega, la Vicesegretaria Silvia Sardone in Irpinia

Mercoledì 19 novembre alle ore 16:30 si terrà un incontro pubblico sul tema “Immigrazione e Sicurezza” organizzato dalla Lega Salvini con Cirielli Presidente. L’appuntamento è previsto presso Le Masserie Piano, azienda agricola situata in via Turci 3 a Villa San Nicola.
All’evento interverranno diversi esponenti del partito:
-
Sabino Morano, candidato al Consiglio Regionale della Campania;
-
Linda Caporaso, candidata al Consiglio Regionale della Campania;
-
Senatore Gianluca Cantalamessa, membro della Commissione Parlamentare Antimafia;
-
Onorevole Silvia Sardone, vicesegretario federale della Lega.