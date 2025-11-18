Sirignano ricorda il sisma del 1980

IrpiniAvventura, con il patrocinio del Comune di Sirignano, invita la cittadinanza a un momento di memoria dedicato al terremoto dell’Irpinia del 1980. L’iniziativa si terrà giovedì 20 novembre alle ore 19:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Sirignano (AV).

L’appuntamento rappresenta un’occasione per ricordare e riflettere su un evento che ha segnato profondamente la storia e l’identità del territorio. Durante l’incontro sarà analizzata la storica prima pagina de Il Mattino del 26 novembre 1980, divenuta simbolo dell’emergenza con il celebre titolo “Fate Presto”.

Interverranno tecnici, rappresentanti della protezione civile e testimoni dell’epoca, per condividere racconti e punti di vista su quei drammatici momenti. A tutti i presenti sarà consegnato un omaggio: una copia fedele della prima pagina originale de Il Mattino del 26 novembre 1980.