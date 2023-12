L’Irpinia non è immune al fenomeno della violenza di genere. Il giorno dopo i funerali di Giulia Cecchettin, nel Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino si è tenuto un momento di confronto tra Istituzioni e Forze dell’Ordine da un lato e gli studenti del liceo Imbriani dall’altro. L’invito ai giovani è di rispettare nelle relazioni amichevoli e sentimentali la volontà altrui e la scuola gioca un ruolo primario nell’imporre questo cambiamento.

Sono tante le segnalazioni di donne vittime di violenza anche ad Avellino e provincia. Numeri in crescita negli ultimi due o tre anni. In aumento anche le denunce, ma quest’ultimo dato può essere letto anche positivamente spiega il Prefetto Paola Spena. “Denunciare significa dare un segnale – sottolinea l’esponente territoriale di Governo – e significa soprattutto far emergere il fenomeno”.