Prende sempre più forma il Natale in città. Dopo l’allestimento delle luminarie natalizie lungo Corso Vittorio Emanuele e Piazza Libertà, operai al lavoro questo pomeriggio per l’installazione dell’albero di Natale nei pressi del Santuario del Rosario. L’accensione delle luci di Natale è attesa come consuetudine per il tardo pomeriggio di venerdì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata.