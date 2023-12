Falso per ottenere il gratuito patrocinio: assolto

AVELLINO- Quarantenne di San Giuseppe Vesuviano accusato di aver dichiarato il falso al Tribunale di Avellino per ottenere il gratuito patrocinio: assolto.G.D. 40enne commerciante originario della zona vesuviana, ma da anni stabilitosi a Prata Principato Ultra, è stato assolto con una pronuncia a destinata ad alimentare il dibattito.

L’uomo, infatti, sottoposto a diversi processi penali innanzi al Tribunale di Avellino aveva chiesto ed ottenuto, ancora godendone, il gratuito patrocinio.

Gli accertamenti della Guardia di Finanza partenopea avevano svelato una situazione tutt’altro che di non abbienza e lo avevano denunciato alla Procura della Repubblica avellinese per aver violato il testo unico delle spese di giustizia, incorrendo in un reato gravemente punito, che lo aveva rinviato a giudizio.

Il Tribunale penale di Avellino, giudice Fabrizio Ciccone, è stato però di diverso avviso; accogliendo le tesi difensive (l’uomo è assistito dai legali dello studio avellinese De Stefano & Iacobacci) ha assolto G.D., perché la difesa è riuscita a provare che “formalmente” le somme rinvenute dalla Guardia di Finanza non fossero a lui imputabili ma alla attività commerciale familiare in Prata Principato Ultra.

La sentenza è destinata a far discutere.