VIDEO/ Violenza di genere, in Irpinia casi in grave aumento. La Procura: “Prevenzione e ascolto necessari”

Violenza sulle donne fenomeno in grave crescita in Irpinia. Secondo i dati dell’ufficio della Procura della Repubblica di Avellino i casi aumentano in media del 20% l’anno. Nel 2020 erano 160 i fascicoli aperti su casi di violenza di genere, oggi ben 1.672.

“Prevenzione e ascolto sono necessarie” avverte il sostituto procuratore Paola Galdo, intervenuta al convegno organizzato dal Comitato per le pari opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino dal titolo “Sex Offender”.

“Procura e autorità giudiziarie – continua il magistrato – intervengono solo a violenza consumata, quindi la condizione necessaria per evitare il peggio è che la vittima collabori, ma come spesso accade quest’ultima è silente e vive l’abuso come un fatto privato”.