VIDEO/ Un calcio per la legalità: via al torneo per i 250 anni della Guardia di Finanza

Un calcio per la legalità. Si parte domani alle ore 20:00 al Centro “Flipper-Manganelli” di Rione Parco ad Avellino per il torneo di calcetto organizzato in occasione dei 250 anni della Guardia di Finanza. L’iniziativa è stata presentata questo pomeriggio in conferenza stampa al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino.

Al torneo di calcio a 5 “interforze” prenderanno parte i finanzieri di Avellino, quelli della Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi, la Questura di Avellino, i Carabinieri, la Polizia Penitenziaria, il 232° Reggimento Trasmissioni, i Vigili del Fuoco e l’Ordine dei Giornalisti. Un’iniziativa fortemente voluta soprattutto dal Colonnello Salvatore Minale.