Fratelli d’Italia, Christopher Russo con il candidato sindaco Modestino Iandoli

A soli ventisette anni, Russo sta conseguendo la laurea in Scienze Motorie, ed è Mental coach e arbitro di calcio. Politicamente attivo come membro di Fratelli d’Italia e militante di Gioventù Nazionale, Russo incarna i valori del movimento giovanile legato al partito.

Russo ha dichiarato: “Ringrazio il Presidente Pellegrino Peluso, il vicepresidente Nicola Antonio Raduazzo e tutto il direttivo di cui faccio parte, per aver riposto fiducia in me. La mia candidatura rappresenta il centro-destra di Avellino e Gioventù Nazionale Avellino. Sebbene non sia originario di Avellino, vi ho frequentato sin dalle scuole superiori e continuo a considerarla centrale nei miei interessi. Desidero sottolineare un dato significativo del Sole 24 Ore sulla qualità della vita dei giovani tra i 18 e i 35 anni: Avellino è al 102° posto, con un punteggio sotto la media nazionale. Questo richiede una riflessione e azioni concrete per affrontare le esigenze dei giovani cittadini. Non faccio promesse, poiché possono generare aspettative che a volte non possono essere mantenute, ma confermo che il Sindaco è attento al tema giovanile e cerca di fornire risposte. La nostra lista vuole lavorare per il bene comune della città, come dimostra anche la candidatura alle Europee della Presidente provinciale Ines Fruncillo. Invito i giovani ad essere proattivi, investendo nella propria crescita culturale e promuovendo la meritocrazia. Rivolgo un messaggio ai giovani di Avellino: credere nei propri ideali non è mai sbagliato e combattere per essi è un privilegio da difendere con orgoglio.