VIDEO/ Stati Generali Aree Interne, questa mattina la presentazione a Palazzo Caracciolo

Amministratori, imprenditori, innovatori sociali e cittadini a confronto ad Avellino, dal 15 al 17 giugno, per delineare una nuova proposta di sviluppo per le Aree Interne della Regione Campania.

Questo in estrema sintesi il percorso che caratterizzerà gli Stati Generali delle Aree interne, un’iniziativa nata da un’intuizione del consigliere comunale e provinciale di Avellino Diego Guerriero, organizzata e coordinata da Inspired by Irpinia, che ha l’obiettivo di promuovere e condividere esperienze e strategie per la crescita e il cambiamento dell’entroterra appenninico irpino.