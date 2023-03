Scossa di terremoto in Molise avvertita in Irpinia e Sannio

Scossa di terremoto di magnitudo 4.6 con epicentro a Montagano, in provincia di Campobasso, nitidamente avvertita sia in Irpinia che nel Sannio, ma anche in altre zone della Campania come a Napoli, e poi nel Lazio, in Abruzzo e in Puglia.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma alle 23 e 52 di ieri ad una profondità di 23 km.

Spavento in molte case poichè la scossa è stata accompagnata non solo dal movimento di lampadari e altre suppellettili, ma da un boato. Sui social è subito partito il tamtam per un confronto su chi l’ha sentita e chi no. Ma al di là di un comprensibile spavento non si registrano danni a persone o cose.

Discorso diverso in Molise dove le persone si sono riversate per strada anche in pigiama per la paura. In molti dormiranno in macchina questa notte ed alcuni sindaci stanno valutando di chiudere le scuole in via precauzionale. In via di quantificazione i danni alle abitazioni. Per il momento si registra qualche lesione nelle pareti e cornicioni danneggiati.

AGGIORNAMENTO ore 01:10

Non si hanno notizie di feriti o danni gravi agli edifici.

Vigili del fuoco: al momento nessuna richiesta di soccorso. Sono in corso le verifiche da parte della Protezione civile in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile.