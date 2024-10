VIDEO/ Sicurezza, acqua, mobilità, dissesto idrogeologico: i sindaci dell’Irpinia incontrano il G7

Sicurezza, acqua, mobilità, dissesto idrogeologico: questi i quattro temi del documento che è stato consegnato questa mattina dal Presidente della Provincia Rizieri Buonopane, in rappresentanza di tutti i 118 sindaci della provincia di Avellino, al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “Un documento che rappresenta una sintesi di diversi temi rilevanti per la nostra provincia” riassume il numero uno di Palazzo Caracciolo, aggiungendo: “Sebbene alcuni di questi argomenti non rientrino direttamente nelle competenze del Ministro, ha comunque espresso la massima disponibilità a farsi portavoce presso il Governo”. Il Capo del Viminale ha dunque confermato la piena disponibilità a un dialogo immediato su alcuni temi specifici, su tutti ovviamente l’emergenza idrica che attanaglia l’intera Irpinia.

Da un lato dunque le problematicità di Avellino e provincia, dall’altro le sue bellezze e le sue eccellenze. Il vertice dei Ministri dell’Interno dei Paesi membri del G7, ovvero Italia, Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania e Giappone, è soprattutto un’opportunità per l’Irpinia per farsi scoprire a livello globale. “Il G7 rappresenta un’occasione unica per svelare al mondo le bellezze del nostro territorio. Avellino è il capoluogo e la porta dell’Irpinia e noi ne siamo orgogliosi” scandisce la sindaca del capoluogo Laura Nargi che ha ringraziato il Ministro Piantedosi per per aver voluto fortemente che l’Irpinia fosse il palcoscenico di un appuntamento istituzionale internazionale tanto importante e il Prefetto Rossana Riflesso per l’impeccabile organizzazione.

Dopo questo primo incontro a Palazzo di Governo, è attesa per l’arrivo delle delegazioni internazionali in Irpinia. L’inaugurazione della due giorni si celebrerà presso la famosa azienda vinicola Feudi San Gregorio di Sorbo Serpico dove si terrà la cena di benvenuto. I lavori ufficiali del G7 a Villa Orsini cominceranno invece giovedì mattina alle 9 per concludersi venerdì mattina quando sarà affrontato il tema della migrazione.