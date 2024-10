Bimba di due mesi senza vita nella culla Ipotesi rigurgito “fatale”: indagini a Lioni

Una bimba di due mesi e’ stata rinvenuta priva di vita all’interno della culla a Lioni. Scattato l’allarme da parte della mamma, quando sul posto sono giunti i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso. Sul posto anche i Carabinieri ed il medico legale designato per l’esame esterno sulla salma dalla Procura di Avellino. Tra le ipotesi del decesso anche quella di un rigurgito “fatale” per la piccola.