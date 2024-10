Torre Le Nocelle: assemblea straordinaria dopo l’incendio al Santuario

Torre Le Nocelle si trova in uno stato di profonda tristezza dopo il grave incendio che ha colpito il Santuario di San Ciriaco D. e M. nella notte tra il 29 e il 30 settembre. Il sindaco Antonio Cardillo ha espresso il suo rammarico per i danni subiti da uno dei luoghi più cari alla comunità, un simbolo di fede e cultura per molti cittadini.

In risposta a questa emergenza, il sindaco ha convocato un’assemblea straordinaria per il giorno 6 ottobre 2024, alle ore 17:00, presso l’Auditorium Comunale “Clemente Penna”. L’incontro vedrà la partecipazione non solo dell’Amministrazione Comunale, ma anche del rettore del Santuario, Padre Michele Bianco, che fornirà un aggiornamento sulla situazione attuale e sulle prime misure di sicurezza intraprese.

“Questo è un momento cruciale per la nostra comunità,” ha dichiarato Cardillo. “Vogliamo discutere insieme le prossime mosse per garantire la sicurezza del Santuario e pianificare la sua ricostruzione. Sarà un’importante occasione di confronto, dove ognuno potrà portare il proprio contributo e le proprie idee.”

Il sindaco ha fatto appello a tutti i cittadini affinché partecipino numerosi. “Solo uniti possiamo superare questa difficile prova. La comunità di Torre Le Nocelle ha sempre dimostrato una grande capacità di resilienza, e sono certo che anche questa volta sapremo fare fronte comune.”