VIDEO/ Servizio Civile, nuove energie per Palazzo di Città: volontari già attivi per il Summer Fest

102 nuovi volontari del Servizio Civile per il Comune di Avellino. Le nuove energie sono state accolte questa mattina nella Sala Consiliare di Palazzo di Città. L’intento è soprattutto quello di avvicinare i giovani alla Pubblica Amministrazione.

Molti dei volontari, che resteranno in carica per 12 mesi, verranno utilizzati per il Summer Fest. Cartellone già pronto negli uffici comunali: si parte il 26 luglio con le luminarie, poi il 2 agosto l’atteso concerto dei The Kolors a San Tommaso. In tutto saranno 9 gli eventi tra musica e spettacoli che animeranno l’estate avellinese. A giorni la presentazione ufficiale.