VIDEO/ Ztl ed eventi al Centro Storico: il punto con Nargi e Caputo

Batte forte il Cuore di Avellino: successo per l’iniziativa del mercoledì sera che insieme alla pedonalizzazione del Centro Storico ha rivitalizzato il cuore antico del capoluogo.

Una kermesse destinata a continuare nel tempo, perfino ad allargarsi ad altre zone cittadine, e proprio per questo e in un’ottica di collaborazione tra associazioni, commercianti e amministrazione comunale, stamane si è tenuto un incontro alla presenza del Vicesindaco con delega al Commercio Laura Nargi. L’esponente della Giunta Festa ha fatto il punto sulla situazione Centro Storico, ricordando come la Ztl serale sia attiva e i contravventori passibili di multa.

Tra i presenti al summit anche Felice Caputo, diretto artistico della kermesse, che ha parlato con la stampa di una sua personale proposta di lanciare un regolamento della movida: una sorta di compromesso per venire incontro alle esigenze di tutti.