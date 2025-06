VIDEO/ Serena Brancale in biancoverde ad Avellino: “So che vi piacciono questi colori”

Un look in perfetto stile irpino e un’energia contagiosa: così Serena Brancale, reduce dall’ultima edizione di Sanremo, ha incantato il pubblico di Piazza Libertà ad Avellino, presentandosi sul palco con shorts biancoverdi. “So che vi piacciono questi colori”, ha detto sorridendo, mandando in visibilio la folla.

La principale agorà cittadina era gremita. Lo spettacolo, come nel suo stile, non è mai stato uguale a sé stesso: Brancale si alterna tra piano e percussioni, improvvisa, diverte, coinvolge. Quando intona “La Zia” in dialetto pugliese, la piazza si infiamma.

Prima di lei, ad aprire la serata, il giovane talento Klem. La chiusura, intensa e poetica, arriva con “Anema e Core”, regalando al pubblico un’ultima emozione prima dei saluti.