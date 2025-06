Poliziotto irpino si lancia tra le fiamme per salvare uomo rimasto intrappolato in casa

ISCHIA- Libero dal servizio, si e’ lanciato nelle fiamme che avvolgevano un appartamento per soccorrere un uomo che era rimasto intrappolato. E’ quanto compiuto da Michele Manzi, assistente capo della Polizia di Stato in servizio sull’isola. La storia del salvataggio e dell’ atto compiuto dal poliziotto irpino e’ finita sulla bacheca del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ogni giorno dedica al personale delle forze dell’ordine attenzione per le attività compiute e per azioni di particolare rilievo a tutela delle persone. Proprio il titolare del Viminale ha scritto a proposito di Manzi: “Non ha esitato un istante Michele, agente della Polizia di Stato di Ischia libero dal servizio, quando ha visto un appartamento avvolto dal fumo e dalle fiamme. Senza pensare al pericolo, si è lanciato all’interno per salvare Francesco, il proprietario, che si trovava sotto shock ma fortunatamente incolume. Una volta verificato che l’uomo stesse bene, l’agente è tornato nell’abitazione insieme ai colleghi delle Volanti per mettere in sicurezza una bombola di gas e, utilizzando gli estintori in dotazione, contenere le fiamme in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco. Un intervento tempestivo che ha evitato il peggio”.