“C’è tanta felicità ed emozione, ed è quello che volevamo. Un chiarimento doveroso: sono fondi destinati a spettacoli, eventi e cultura. È bene specificare questo, ed è bene specificare che da mercoledì, in via De Renzi, cominceranno i lavori per le strade”.

Lo ha affermato ieri sera la sindaca di Avellino, Laura Nargi, prima del concerto di Serena Brancale in Piazza Libertà.