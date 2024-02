VIDEO/ San Michele di Serino tifa BigMama. Mamma Angela in viaggio per Sanremo: “E’ il nostro orgoglio”

Tutta San Michele di Serino tappezzata dai manifesti col volto di Marianna Mammone, in arte BigMama, in gara questa sera all’Ariston con il brano “La Rabbia non Basta”. Le parole dell’artista: “Piangete con me davanti alla tv”. Il sindaco Michele Boccia parla di una serata storica: “Mai un’irpina in gara a Sanremo”.

L’emozione di mamma Angela, che abbiamo raggiunto al telefono mentre è in viaggio per Sanremo: “Ci ha voluto al suo fianco, è sempre stata una ragazza decisa e determinata. Da mamma sono strafelice per lei”.