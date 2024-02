La Comunità di Montemiletto in festa per i 100 anni di Pietro Sordillo

Oggi 6 febbraio, la comunità di Montemiletto si è riunita per un’occasione speciale: festeggiare i 100 anni di Pietro Sordillo, che nel periodo dell’Armistizio ha dedicato la sua vita al servizio dell’Arma dei Carabinieri tra Roma, Frosinone e Bologna.

Ad augurargli buon compleanno, il sindaco di Montemiletto Massimiliano Minichiello, la vice sindaco Nunzia Vietri, il Capitano della Compagnia di Mirabella Eclano Raffale Falginella, il Maresciallo della Stazione dei Carabinieri di Montemiletto Elvis Truglia, il Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione di Montemiletto, Gaetano Brogna, la Pro Loco di Montemiletto Carolina Sordillo e Antonio Pisani, l’Associazione Templari Carmelo Melo e Giuseppe Di Iorio, il parroco di Montemiletto Don Luca Cennarazzo, il Presidente dell’Associazione Combattenti e Reduci Florindo Colella e l’Ispettore Provinciale dei Carabinieri delle Associazioni Maggiore Pasquale Medici.

Il signor Pietro rappresenta un esempio di vita all’interno dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Montemiletto di cui fa parte. Una realtà istituita nel luglio del 1994, per interessamento del Generale Caputo Luigi, del Maresciallo Petrillo Gaetano, del Maresciallo Renzullo Salvatore e con la collaborazione di tutti i carabinieri in congedo, residenti nei comuni di Montemiletto e Torre le Nocelle. L’associazione in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, nel maggio del 1999, ha intenso onorare la memoria del Brigatiere dei carabinieri, medaglia d’oro al valore militare, Salvo D’Acquisto, eregendo in suo onore un monumento in Viale degli Astronauti.

Quest’oggi ha raggiunto questo meraviglioso secolo di vita circondato dall’amore e dall’affetto di quanti lo vogliono bene e soprattutto dalla presenza della sua calorosa famiglia.

“Sinceri auguri a Pietro Sordillo – afferma il sindaco Massimiliano Minichiello – per aver raggiunto un secolo di vita, di saggezza e di esperienza. Traguardo riservato a pochi”. – conclude il sindaco.