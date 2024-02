BigMama emoziona e si emoziona a Sanremo 2024, buona la prima

“La rabbia non ti basta” diventerà una hit. Ne siamo certi, il brano di BigMama ha convito già dalla prima sera del Festival di Sanremo. I social network confermano ed in particolare il “FantaSanremo”.

Il tema, tra sonorità rap e dance, è quello che ha portato la cantante di San Michele di Serino a diventare un’icona del body positivity, parla di bullismo e violenze.

BigMama convince. Intonazione perfetta, grande presenza scenica. Nonostante le mille insicurezze che racconta di sé stessa sul palco ha mostrato grande sicurezza, muovendosi bene, in un abito nero lungo, corsetto e tulle, che le lasciava le spalle scoperte. Capelli strutturati con il gel ed unghie dark, ad un certo punto ha anche twerkato, ed alla fine ha scherzato con Amadeus reclamando il suoi fiori.

Ma Marianna Mammone si è anche commossa al termine della canzone ed ha commosso il pubblico quando ha abbracciato il conduttore e ha salutato i suoi genitori presenti a Sanremo.

Lacrime di gioia. Lacrime per un sogno che si avvera: tornare da protagonista a soli 23 anni sul palco più importante d’Italia e raccogliere tanto gradimento dal pubblico nonostante si sia esibita, come da scaletta, dopo la mezzanotte. Torna perché a Sanremo ci era già stata lo scorso anno per un duetto con Elodie che le ha dato, di fatto, il passaporto per la partecipazione da concorrente.

Inutile dire che a San Michele di Serino c’è stato il delirio. Come IrpiniaNews vi ha raccontato l’Amministrazione comunale ha predisposto persino striscioni per sostenere la giovane concittadina. In un messaggio dice di non vedere l’ora di tornare nel suo paese.

Ed il tifo continua per le prossime serate. L’Irpinia tutta è con Marianna e chissà che il sogno non si completi con la statuetta del leone e la palma tra le mani di BigMama.