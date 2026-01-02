VIDEO/ Saldi al via da domani in città, commercianti fiduciosi

Partono domani i saldi invernali anche in Irpinia, con sconti fino al 70% ma con l’incognita del maltempo che potrebbe frenare lo shopping in città. Dal 3 gennaio e per sessanta giorni, i consumatori potranno acquistare capi di abbigliamento a prezzi ribassati, chiudendo idealmente il periodo delle festività fino all’Epifania.
Secondo Confcommercio, il giro d’affari stimato è di 137 euro a persona. I commercianti chiedono maggiore attenzione al settore e iniziative come la notte bianca per incentivare le vendite.