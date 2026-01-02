Incidente sull’A16: auto si capovolge con donna e due bambine

Giornata campale dal punto di vista degli incidenti stradali in Irpinia. Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco è intervenuto in diversi sinistri sul territorio. Tra gli interventi quello avvenuto intorno alle ore 12:00 sull’autostrada A16, direzione Bari, al km 55, su richiesta dei Carabinieri. Un’autovettura, con a bordo una donna e due bambine, si è capovolta su un lato dopo aver perso il controllo. Gli occupanti sono stati estratti dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco e consegnati ai sanitari per le cure necessarie.

L’l’intervento dei Vigili del Fuoco è stato finalizzato alla messa in sicurezza dei veicoli e delle aree interessate, al fine di garantire l’incolumità delle persone e la sicurezza della circolazione stradale. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino rinnova l’invito a tutti gli automobilisti a mantenere sempre una guida prudente, rispettando i limiti di velocità e le norme del Codice della Strada, soprattutto in questo periodo caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili.