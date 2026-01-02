Scontro auto-furgone a Venticano: un ferito trasportato in ospedale

Nel primo pomeriggio, intorno alle ore 14:00, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Venticano, in località Castel del Lago, lungo la SS7 Appia, per un incidente che ha coinvolto un’autovettura e un furgone adibito al trasporto di frutta.
Due le persone coinvolte; il conducente dell’auto è stato trasportato presso l’ospedale di Avellino. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale del 118.
I caschi rossi, visti i diversi incidenti che si sono verificati in Irpinia in giornata, rinnovano l’invito a tutti gli automobilisti a mantenere sempre una guida prudente, rispettando i limiti di velocità e le norme del Codice della Strada, soprattutto in questo periodo caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili.