Scontro auto-furgone a Venticano: un ferito trasportato in ospedale

Nel primo pomeriggio, intorno alle ore 14:00, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Venticano, in località Castel del Lago, lungo la SS7 Appia, per un incidente che ha coinvolto un’autovettura e un furgone adibito al trasporto di frutta.

Due le persone coinvolte; il conducente dell’auto è stato trasportato presso l’ospedale di Avellino. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale del 118.