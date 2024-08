Tecno Frame sponsor ufficiale dell’Avellino Basket

La societร Avellino Basket รจ orgogliosa di annunciare una ๐—ป๐˜‚๐—ผ๐˜ƒ๐—ฎ ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ต๐—ถ๐—ฝ e dare il benvenuto a ๐—ง๐—ฒ๐—ฐ๐—ป๐—ผ ๐—™๐—ฟ๐—ฎ๐—บ๐—ฒ ๐˜€.๐—ฟ.๐—น., da oggi parte integrante della nostra squadra come Sponsor Ufficiale.

Un team giovane e dinamico con una profonda conoscenza nel ๐œ๐š๐ฆ๐ฉ๐จ ๐ฌ๐ž๐ซ๐ซ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐จ ๐ฌ๐ข๐š ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ง๐ข ๐œ๐ก๐ž ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ž๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ๐ง๐ข, il cui obiettivo รจ sempre stato quello di creare una struttura capace di poter supportare il cliente nelle sue scelte ed esigenze, dando la possibilitร di conoscere, prima della realizzazione, tutti i prodotti offerti dai marchi piรน qualificati del settore.

โ€œAmanti della nostra regione, in particolare della nostra Cittร , ๐—ผ๐—ฟ๐—ด๐—ผ๐—ด๐—น๐—ถ๐—ผ๐˜€๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ถ ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ฟ๐—ถ ๐—ฏ๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฑ๐—ถ, attualmente ci rivediamo nei valori non solo sportivi dellโ€™Avellino Basket, cosรฌ da decidere di intraprendere un rapporto di collaborazioneโ€.

Sono le parole dellโ€™๐€๐ฆ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ž ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐’๐จ๐œ๐ข๐ž๐ญร ๐Œ๐š๐ฌ๐ฌ๐ข๐ฆ๐จ ๐’๐จ๐ฅ๐ž, a cui ha espresso, puntuale, il suo ringraziamento il ๐—ฃ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—š๐—ถ๐˜‚๐˜€๐—ฒ๐—ฝ๐—ฝ๐—ฒ ๐—Ÿ๐—ผ๐—บ๐—ฏ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฑ๐—ถ: โ€œA nome di tutta la Dirigenza dellโ€™Avellino Basket desidero esprimere il piรน sincero ringraziamento a ๐—ง๐—ฒ๐—ฐ๐—ป๐—ผ ๐—™๐—ฟ๐—ฎ๐—บ๐—ฒ per aver scelto di credere nel nostro progetto. Siamo felici di poter contare su un partner che condivide i nostri obiettivi per la crescita della squadra e del territorioโ€.