VIDEO/ Prefettura, al via il progetto “Le Istituzioni e l’informazione a dialogo con i giovani”

Al via in Prefettura il progetto “Le Istituzioni e l’informazione a dialogo con i giovani”, programmato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale e l’Ordine dei giornalisti della Campania.

Al primo appuntamento didattico hanno partecipato quattro classi della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci di Avellino. L’evento formativo è stato introdotto dal Prefetto Paola Spena e ha visto la partecipazione di rappresentanti delle Forze dell’Ordine dei Vigili del fuoco e dell’Ordine dei giornalisti.