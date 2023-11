ITT Dorso, al via lo studio del DNA nel laboratorio di biotecnologie sanitarie

Avellino- Grazie ai fondi di Istituto, la scuola si è dotata di un termociclatore, apparecchiatura scientifica all’avanguardia che consente di aprire nuove opportunità e di sviluppare competenze per gli studenti dell’indirizzo di Biotecnologie Sanitarie.

Tale strumento permette di eseguire una PCR (reazione a catena della polimerasi), una tecnica di biologia molecolare che consente la moltiplicazione (amplificazione) di frammenti di acidi nucleici dei quali si conoscano le sequenze nucleotidiche iniziali e terminali.

L’amplificazione mediante PCR consente di ottenere in vitro molto rapidamente la quantità di materiale genetico necessaria per successive applicazioni.

Gli studenti dell’indirizzo di Biotecnologie Sanitarie dell’ITT Guido Dorso, potranno cimentarsi in progetti all’avanguardia che anticipano già alla scuola superiore alcune metodiche in uso nei laboratori clinici, universitari e di ricerca.

Grazie a queste nuove strumentazioni gli studenti di biotecnologie potranno tracciare il DNA profiling che ormai è diventato un metodo standard di indagine nelle Scienze Forensi e trova applicazione in molti altri ambiti come l’archeologia, la diagnosi di malattie, il settore delle frodi alimentari, la ricerca filogenetica.

Gli studenti possono, effettuando loro stessi opportune analisi di laboratorio, acquisire conoscenze, abilità e competenze in un campo scientifico di grande attualità ed in continua evoluzione per la versatilità delle sue applicazioni.