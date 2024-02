VIDEO/ Picone, primo giorno da Questore di Avellino: “Non un ritorno per me, ma un nuovo inizio”

Il primo pensiero va alla famiglia e ai colleghi di Domenico Fatigati, l’operaio morto presso lo stabilimento Stellantis di Pratola Serra. “Nessuno dovrebbe morire del proprio lavoro” ha affermato il nuovo questore di Avellino, l’irpino Pasquale Picone, che torna dunque nella sua provincia a distanza di dieci anni dopo aver in passato già diretto il Commissariato di Lauro e la Squadra Mobile.

“Non chiamatemi superpoliziotto – ha chiarito subito con la stampa. “Per me – ha sottolineato Picone – non è un ritorno ma un nuovo inizio. Sarò il Questore di tutti e mi impegnerò per aumentare la percezione di sicurezza in questo territorio. Ricoprire un incarico così importante nella mia terra d’origine è sicuramente una responsabilità in più, responsabilità che bilancerò con la mia disponibilità a raccogliere tutte le istanze dei cittadini”.