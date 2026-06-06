VIDEO/ Picone è il nuovo presidente della Provincia: “Vittoria netta, senza ombra di dubbio”

Fausto Picone, sindaco di Candida e consigliere provinciale, è il nuovo presidente della Provincia di Avellino. Una vittoria netta, arrivata al termine dello scrutinio che lo ha visto prevalere sull’uscente Rizieri Buonopane. L’ufficialità del dato ha dato il via ai festeggiamenti intorno alle ore 22:00 in una gremita Piazza Libertà, dove il neo presidente è arrivato accompagnato dal consigliere regionale di Casa Riformista Enzo Alaia.

Accolto da applausi, fuochi pirotecnici e uno striscione esposto dai suoi sostenitori, Picone ha parlato di “una vittoria netta, senza ombra di dubbio. Adesso andiamo a dare una nuova svolta alla Provincia: una nuova impostazione, un nuovo modo di amministrare e di perseguire gli interessi esclusivi dei cittadini irpini e dei tanti amministratori che, in questi anni, sono stati tenuti alla larga da Palazzo Caracciolo. Io mi sento il presidente degli amministratori irpini, dei sindaci irpini e dei tanti comuni che mi hanno sostenuto in questa battaglia. C’è un solo riferimento, quello all’onorevole Enzo Alaia. Per il resto, ho costruito accordi sui territori con tantissimi sindaci e amministratori. I cittadini e gli amministratori irpini hanno scelto, in grande maggioranza, di votare un presidente che ritengono possa amministrare al meglio la nostra terra nei prossimi quattro anni”.

Al fianco del nuovo numero uno di Palazzo Caracciolo, il consigliere regionale Enzo Alaia, che ha sottolineato: “È una vittoria degli amministratori dell’Irpinia. Fausto (Picone, ndr) aveva il profilo adatto e, infatti, è stato premiato per il suo impegno a favore del suo paese e per il lavoro svolto come amministratore della Provincia. Siamo contenti e ringraziamo i tanti amministratori che hanno sostenuto questo progetto, nato nell’interesse delle comunità”.