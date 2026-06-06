Elezioni provinciali, affluenza all’86,37%: chiuse le urne

Alle ore 20.00 si è chiusa la votazione per l’elezione del Presidente della Provincia di Avellino del 6 giugno 2026, con un’affluenza complessiva pari all’86,37%: hanno votato 1.185 aventi diritto su 1.372.
Ecco il dettaglio dell’affluenza per fasce:
- Fascia A — 738 votanti su 884 (83,48%)
- Fascia B — 231 votanti su 256 (90,23%)
- Fascia C — 117 votanti su 130 (90%)
- Fascia D — 99 votanti su 102 (97,06%)
Al momento sono in corso le operazioni di scrutinio che decreteranno il vincitore delle elezioni, tra Fausto Picone e Rizieri Rino Buonopane.