Elezioni provinciali, affluenza all’86,37%: chiuse le urne

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Redazione online
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Alle ore 20.00 si è chiusa la votazione per l’elezione del Presidente della Provincia di Avellino del 6 giugno 2026, con un’affluenza complessiva pari all’86,37%: hanno votato 1.185 aventi diritto su 1.372.

Ecco il dettaglio dell’affluenza per fasce:

  • Fascia A — 738 votanti su 884 (83,48%)
  • Fascia B — 231 votanti su 256 (90,23%)
  • Fascia C — 117 votanti su 130 (90%)
  • Fascia D — 99 votanti su 102 (97,06%)

Al momento sono in corso le operazioni di scrutinio che decreteranno il vincitore delle elezioni, tra Fausto Picone e Rizieri Rino Buonopane.