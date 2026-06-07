Fuochi di artificio in Piazza Liberta’ per festeggiare Picone: due denunciati

AVELLINO- I fuochi d’artificio in Piazza Liberta’ per festeggiare il neo eletto presidente della Provincia Fausto Picone costano una denuncia a due sostenitori del sindaco di Candida e da oggi alla guida di Palazzo Caracciolo. Entrambi sono stati denunciati dal personale della Questura di Avellino, agenti della DIGOS e delle Volanti coordinati sul posto dal funzionario Davide Ruocco, che insieme ai Carabinieri, hanno immediatamente identificato i due soggetti, che avevano piazzato le batterie. di fuochi nell’aiuola limitrofa ai bagni pubblici della Piazza. I fuochi d’artificio sono stati esplosi subito dopo l’ arrivo di Picone in Piazza Liberta’. Al termine delle operazioni, l’identificazione e il sequestro da parte della Polizia delle batterie esplose, alla presenza del legale dei due, l’avvocato Cinzia Capone, che si trovava a Palazzo Caracciolo, i due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Avellino per Accensioni ed esplosioni pericolose, in sostanza il reato che punisce chiunque accenda fuochi d’artificio o provochi esplosioni pericolose in luoghi abitati o pubblici senza licenza. Un entusiasmo eccessivo e senza autorizzazione, quello dei due denunciati, sanzionato dal personale della Polizia che era in Piazza per vigilare sull’ordine pubblico.
Redazione Irpinia
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