VIDEO/ Pd, i decariani ripartono dal Congresso: “Unità necessaria. Festa non di Centrosinistra? Un’eresia”

“L’unità non è una possibilità bensì una necessità”. Il deputato Umberto Del Basso De Caro condivide le parole usate in un’intervista dal segretario provinciale del Pd Nello Pizza e rispetto al congresso unitario dello scorso 18 marzo rilancia: “E’ un punto di partenza e di arrivo”.

Dopo la venuta in Irpinia del neo commissario regionale Francesco Boccia, l’area decariana si riunisce a Mercogliano per fare il punto. Presenti al tavolo dei relatori la vicesegretaria Adriana Guerriero e il Presidente dell’Assemblea Gerardo Capodilupo. Il tema dell’unità è ribadito anche dal consigliere regionale Livio Petitto, che risponde a Boccia: “Un’eresia non considerare Festa di Centrosinistra”.