VIDEO / Pasqua, il sindaco dispensa “dolci” notizie: “In due anni completeremo le incompiute”

Mentre la Cisl dispensa uova di Pasqua per i bambini ucraini, a margine dell’iniziativa tenuta dal sindacato, il primo cittadino di Avellino dispensa dolci notizie per gli abitanti del capoluogo. “In questi primi due-tre anni – dice Festa – abbiamo dovuto lavorare, e non poco, per mettere i conti a posto e per mettere a punto tante altre cose. Ora ci siamo, possiamo invertire la rotta. Nei prossimi due anni sono convinto che completeremo quasi tutte le incompiute, rimaste in sospeso da 30 anni. Questa sarà l’amministrazione che finalmente porterà a compimento questi interventi”.

Dunque, sarà per il clima di festa, ma il sindaco oggi è sembrato particolarmente ottimista. “Daremo anche una nuova prospettiva di sviluppo alla città, a partire dal centro storico, senza dimenticare ovviamente le periferie. Insomma, una prospettiva di sviluppo ad ampio raggio”. “La Dogana sarà pronta entro la fine del mandato”.