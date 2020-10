Avellino Movida Avellino, Medugno: “Schiamazzi ed assembramenti in Via Montuori e via Barone” 19 Ottobre 2020

“Mi vedo costretta a denunciare con forza quanto accade quasi tutti i fine settimana lungo via Montuori e via Barone dove, nonostante le restrizioni anti Covid, si verificano assembramenti di giovani che non solo agevolano i contagi, ma lasciano a terra bottiglie rotte, schiamazzano, litigano tra loro e danneggiano le auto parcheggiate. È evidente che le forze dell’ordine e la polizia municipale devono assicurare una presenza costante durante le ore e i giorni della movida per evitare ulteriori disagi ai residenti della zona che, a più riprese, hanno già manifestato inutilmente il loro disappunto.” È quanto afferma in una nota Francesca Medugno, consigliere comunale di Avellino. “Nei giorni scorsi – fa sapere la Medugno – gli abitanti di via Barone e via Montuori, sempre più esasperati, si sono visti costretti a far intervenire le forze dell’ordine. Che, tuttavia, poco hanno inciso per evitare quanto le immagini allegate alla presente nota possono testimoniare. I giovani del tutto incuranti delle disposizioni anticovid continuano con strafottenza non solo ad assembrarsi, ma anche ad infastidire i residenti.” “Ho personalmente sollecitato il Primo Cittadino affinché pensi a come intervenire per evitare che la movida di via De Conciliis e dintorni arrechi danni ai residenti e si trasformi in occasione per agevolare la trasmissione del Covid. Confido – conclude Medugno – in un suo intervento deciso e risolutivo.”