Avellino, Fabbro k.o. con l’Under 16 all’esordio

Esordio con sconfitta per l’Under 16 di Alessandro Fabbro contro la Paganese. La formazione biancoverde del progetto Youth è stata sconfitta per 0-1 contro gli azzurrostellati grazie al goal di D’Aniello al 14’ del primo tempo sugli sviluppi di un calcio piazzato. Una buona prestazione da parte della formazione irpina che partecipa per la prima volta a questo torneo istituito nel 2017. Queste le dichiarazioni di Alessandro Fabbro: “Sono contento per la partita di ieri. I ragazzi hanno giocato a calcio mettendo in pratica una buona prestazione. Siamo tutti qui per imparare e migliorarci gara dopo gara per cui sono contento per quanto mostrato ieri e so che ci vuole tempo per vedere i risultati del nostro lavoro. I ragazzi sono tutti disponibili, hanno voglia di imparare. Daremo il massimo in ogni gara, mostrando giorno dopo giorni la nostra crescita sul piano personale e del gioco.”