VIDEO/ Montevergine, al via i lavori di messa in sicurezza della strada colpita dalla frana

Sono partiti questa mattina i lavori di messa in sicurezza del tratto viario che conduce al Santuario di Montevergine, interessato nei mesi scorsi da una frana. Il primo intervento ha riguardato le operazioni di pulizia dell’area, propedeutiche all’esecuzione delle opere previste dal progetto, già approvato e finanziato dalla Provincia di Avellino e dalla Protezione Civile regionale.

A fare il punto è il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, che ha espresso l’auspicio di concludere i lavori prima di Pasqua, restituendo sicurezza e piena fruibilità a un collegamento fondamentale per fedeli e visitatori.