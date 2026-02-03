Comunicare con gentilezza: la Psicosintesi al centro di una conferenza ad Avellino

Il Centro di Psicosintesi di Avellino, realtà affiliata all’Istituto di Psicosintesi fondato da Roberto Assagioli e Associazione di Promozione Sociale, organizza una conferenza dedicata al tema della comunicazione consapevole e gentile.

L’appuntamento è per venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 18.00, presso la Sala del Circolo della Stampa di Avellino. A condurre l’incontro sarà Anna Zampieri, che guiderà il pubblico in una riflessione sul tema “Comunicare con gentilezza: un ponte tra emozioni, salute e relazioni”.

Al centro della conferenza, l’idea che ogni parola sia un atto creativo capace di costruire o compromettere i legami umani. Comunicare con gentilezza significa scegliere consapevolmente presenza, ascolto ed empatia, armonizzando pensiero, emozione e azione e creando un campo relazionale capace di generare benessere.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio che proseguirà con un seminario esperienziale, sempre condotto da Anna Zampieri, in programma sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026 presso il Centro di Psicosintesi di Avellino.