Nasce ad Avellino la sezione provinciale A.NA.CO.MI

Sabato 7 febbraio, alle ore 10.30, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si terrà la presentazione ufficiale della sezione provinciale dell’Associazione Nazionale Commissariato Militare (A.NA.CO.MI). L’iniziativa rappresenta un momento volto a rafforzare il dialogo sui valori militari e sul loro ruolo nella società contemporanea.

L’evento, dal titolo “I valori militari nel contesto attuale”, vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo istituzionale, religioso, militare e accademico. A presiedere la nuova sezione provinciale sarà l’avvocato Antonio Della Porta, che interverrà insieme al Generale di Corpo d’Armata (cc) Diego Paulet, presidente nazionale dell’A.NA.CO.MI, e al professor Leone Melillo dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Gianluca Amatucci. Annunciata la presenza di autorità civili e militari, tra cui l’Arcivescovo di Avellino, il Prefetto, il Questore, i vertici provinciali delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, nonché rappresentanti delle istituzioni politiche, del mondo giudiziario e delle associazioni del territorio.

La nascita della sezione provinciale A.NA.CO.MI ad Avellino si inserisce in un percorso di valorizzazione della cultura del servizio, della legalità e dell’impegno civile, con l’obiettivo di promuovere la memoria storica e i principi fondanti del Commissariato Militare, adattandoli alle sfide del presente.