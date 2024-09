VIDEO/ Mensa, l’assessore Forino garantisce sulla qualità. E sul menu: “Stilato dall’Asl”

“Siamo pronti, il Comune è pronto e sono state attuate tutte le azioni per rendere gli edifici sicuri e accoglienti per i nostri ragazzi”. Alla vigilia della riapertura delle scuole parla l’assessore all’Istruzione di Palazzo di Città – nonché dirigente scolastica al Liceo Marone –Lucia Forino.

L’esponente di Giunta chiarisce sulla data di partenza della mensa scolastica: “Disponibili a cominciare già dal prossimo 12 settembre ma abbiamo accolto la richiesta dei dirigenti scolastici e degli organi collegiali acconsentendo a dare il via alla refezione il 30 settembre, in modo da favorire l’accoglienza e l’inserimento degli alunni”. L’assessore assicura anche sulla qualità dei pasti e sul menu: “E’ stato definito e stilato dall’Asl in base alle esigenze nutrizionali degli alunni”. Infine l’augurio di un buon anno scolastico: “Ai ragazzi dico di iniziare con entusiasmo e che sia per loro un percorso sereno dove possano curare soprattutto le relazioni interpersonali. La scuola è un momento speciale, vivetelo a pieno” chiosa Forino.